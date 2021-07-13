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شاهد.. لحظة اشتعال سيارة نقل محملة بالوقود بالمعادي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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حصلت بوابة "الفجر" على مقطع فيديو يرصد لحظة نشوب حريق هائل داخل سيارة نقل محملة بالوقود بعد اصطدامها بتريلا محملة بالطوب بمحور الأوتوستراد أسفل الدائرى الأوسطى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى سيارة نقل محملة بالوقود بطريق الاوستراد.

وعلى الفور بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق ويكافح رجال الإطفاء لاخمادة وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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حريق الفجر

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