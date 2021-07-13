Advertisements

محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ناصر (صور)

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ناصر، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطارالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر.

وتفقد المحافظ مشروع الصرف الصحي بمنشأة هديب والذي يتم تنفيذه بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واستمع لموجز عن سير العمل في المشروع الذي يتكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد، وسيخدم أكثر من 6 آلاف نسمة بقريتي منشأة هديب وغيط البحاري، ومن المقرر الانتهاء منه خلال 12 شهرًا.

كما تابع المحافظ سيرالعمل في مشروع إنشاء مجمع الخدمات بالوحدة المحلية لقرية الحمام، ضمن أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وسيضم المجمع الخدمي العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى «مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين» بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع والبالغ عددهم أكثر من 27 ألف نسمة بدائرة قرى الوحدة المحلية للحمام، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 20%.

وناقش المحافظ الموقف الحالي للأعمال الجاري تنفيذها في قطاعات المبادرة، حيث يجري العمل في تنفيذ شبكات وخطوط الانحدار لمشروعات الصرف الصحي بقرى «منشأة هديب، وغيط البحاري، والبرج، وكوم أبوخلاد، والمنصورة، وبني خليفة، وأشمنت، وكفر الجزيرة، والحمام وطنسا الملق» وبنسب تنفيذ تتراوح ما بين 20 إلى 45 %،

فيما تقدر نسبة الإنجاز في أعمال تبطين الترع من 50 إلى 86% في الوقت الذي تم فيه البدء في معاينة عدد من الكباري، في حين يجرى حاليًا البدء في أعمال إنشاء 6 مجمعات الخدمية بقرى «الحمام، وبني عدى، واشمنت، ودنديل، وبهبشين» بنسبة تنفيذ تتراوح ما بين 10 إلى 20%، في حين يتواصل العمل في مد وتدعيم خطوط وشبكات المياه بقرى «الحرجة، وبهبشين، وبني عدي، ودنديل، وطحا بوش، دلاص، والرياض».

وفي قطاع التعليم، فقد تم الانتهاء من مدارس «الحمام الثانوية، وزكريا عوض، وبني عدى الثانوية» بنسبة تنفيذ100%، في حين بلغت نسبة التنفيذ 60% في إنشاء مدرسة عبد الجيد عبد المجيد للتعليم الأساسي بعزبة الحلو التابعة لقرية طحا بوش «بطاقة استيعابية» 11 فصلًا، وبنسبة 58% في اعمال توسعة مدرسة الشهيد محمد عباس رغمان الابتدائية بالرياض بطاقة «10 فصول» وبنسبة تتراوح ما بين 33 إلى 75 % بالنسبة لمدارس: فرج بيومي الثانوي العام بطحا بوش، الفنية بنات بمجمع الرياض، التعليم الأساسي بالرياض.


ووجه محافظ بني سويف باستمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بارسال تقرير أسبوعي «كل فيما يخصه» يشمل نسبت التنفيذ والإنـجاز ومعوقات سير الأعمال «إن وجدت» لتذليلها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج قرى مركزي ببا وناصر وعددها 66 قرية، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطويرمستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب، والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والإستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.
محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ناصر (صور)
محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ناصر (صور)
محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ناصر (صور)
محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ناصر (صور)
محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ناصر (صور)
محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ناصر (صور)
محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ناصر (صور)
محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ناصر (صور)
محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ناصر (صور)
محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ناصر (صور)
محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ناصر (صور)
محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ناصر (صور)

أخبار تهمك

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان الطابع الاستراتيجي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ ساعتين و 33 دقيقة

شاهد| مدرس ينزل ببالون من السماء.. والدروس في قاعات أفراح.. ومفاجأة مدوية

منذ 33 دقيقة

تعهد جديد بشأن المفاوضات.. بيان عاجل من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ حوالي 4 ساعات

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

12:30 م

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

09:23 ص

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

12:15 م

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

09:11 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام