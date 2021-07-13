محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ناصر (صور)

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ناصر، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطارالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر.



وتفقد المحافظ مشروع الصرف الصحي بمنشأة هديب والذي يتم تنفيذه بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واستمع لموجز عن سير العمل في المشروع الذي يتكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد، وسيخدم أكثر من 6 آلاف نسمة بقريتي منشأة هديب وغيط البحاري، ومن المقرر الانتهاء منه خلال 12 شهرًا.



كما تابع المحافظ سيرالعمل في مشروع إنشاء مجمع الخدمات بالوحدة المحلية لقرية الحمام، ضمن أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وسيضم المجمع الخدمي العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى «مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين» بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع والبالغ عددهم أكثر من 27 ألف نسمة بدائرة قرى الوحدة المحلية للحمام، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 20%.



وناقش المحافظ الموقف الحالي للأعمال الجاري تنفيذها في قطاعات المبادرة، حيث يجري العمل في تنفيذ شبكات وخطوط الانحدار لمشروعات الصرف الصحي بقرى «منشأة هديب، وغيط البحاري، والبرج، وكوم أبوخلاد، والمنصورة، وبني خليفة، وأشمنت، وكفر الجزيرة، والحمام وطنسا الملق» وبنسب تنفيذ تتراوح ما بين 20 إلى 45 %،



فيما تقدر نسبة الإنجاز في أعمال تبطين الترع من 50 إلى 86% في الوقت الذي تم فيه البدء في معاينة عدد من الكباري، في حين يجرى حاليًا البدء في أعمال إنشاء 6 مجمعات الخدمية بقرى «الحمام، وبني عدى، واشمنت، ودنديل، وبهبشين» بنسبة تنفيذ تتراوح ما بين 10 إلى 20%، في حين يتواصل العمل في مد وتدعيم خطوط وشبكات المياه بقرى «الحرجة، وبهبشين، وبني عدي، ودنديل، وطحا بوش، دلاص، والرياض».



وفي قطاع التعليم، فقد تم الانتهاء من مدارس «الحمام الثانوية، وزكريا عوض، وبني عدى الثانوية» بنسبة تنفيذ100%، في حين بلغت نسبة التنفيذ 60% في إنشاء مدرسة عبد الجيد عبد المجيد للتعليم الأساسي بعزبة الحلو التابعة لقرية طحا بوش «بطاقة استيعابية» 11 فصلًا، وبنسبة 58% في اعمال توسعة مدرسة الشهيد محمد عباس رغمان الابتدائية بالرياض بطاقة «10 فصول» وبنسبة تتراوح ما بين 33 إلى 75 % بالنسبة لمدارس: فرج بيومي الثانوي العام بطحا بوش، الفنية بنات بمجمع الرياض، التعليم الأساسي بالرياض.





ووجه محافظ بني سويف باستمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بارسال تقرير أسبوعي «كل فيما يخصه» يشمل نسبت التنفيذ والإنـجاز ومعوقات سير الأعمال «إن وجدت» لتذليلها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية.



تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج قرى مركزي ببا وناصر وعددها 66 قرية، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطويرمستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب، والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والإستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.

