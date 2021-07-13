تحرير 5 محاضر لطلاب حاولوا استخدام الهاتف في الغش ببني سويف



حّرر مسؤولى لجنة على بن أبى طالب بمدينة بنى سويف ٥ محاضر لطلاب استخدموا الهاتف المحمول فى الغش فى اللغة الاجنبية الثانية فى امتحانات الشهادة الثانوية العامة وقاموا بارسال اوراق التحقيقات الى غرفة العمليات الرئيسية بالقاهرة.



وكانت مديرية التربية والتعليم ارسلت لجنة من الشؤون القانونية الى لجنة رقم ١٢٧ بمدرسة على بن ابى طالب الثانوية للتحقيق مع ٥ طلاب استخدموا المحمول فى الغش وهم (م.م.م) و(ي.ا.ط) و(ع م.م) و(ا.س.ق) و(ع.ع.س) فى مادة اللغة الاجنبية الثانية.



ومن جانبها أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي "اليوم" طلاب القسم الأدبي الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية وعددهم 5 آلاف و182 طالبًا وطالبة.



وقد حضر الامتحان 5 آلاف و166 طالب وطالبة، فيما تغيب 16 طالبًا عن الامتحان، مشيرة إلى إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (أدبي وعلمي) 16 ألف و772طالبًا وطالبة في 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



وشهدت لجان محافظة بنى سويف، لليوم الرابع على التوالي لامتحانات الثانوية العامة قياس الزائرات الصحيات لدرجات الحرارة للطلاب قبل الوصول إلى للجان بالإضافة للمرور من على بوابات تعقيم، وتوزيع أكياس المطهرات عليهم.



وشّددت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، على إلتزام طلاب وطالبات الثانوية العامة والمراقبين والملاحظين، بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة وإستخدام المطهرات ووسائل التعقيم، اثناء الدخول لإمتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبة الأدبية.



وتابعت وكيل الوزارة، من غرفة العمليات المديرية سير الامتحانات حيث اطمئنت علي وصول أوراق الاسئلة الي جميع لجان الامتحانات ووصول جميع الخطوط الـ13 بالاسئلة إلي 62 لجنة بالمحافظة، مشية إلى توفير «كمامة وكيس كحول» لكل طالب.

