طريقة ضم أفراد الأسرة الموجودين على بطاقة تموين أخرى.. تعرف على الشروط والخطوات

أوضحت بوابة مصر الرقمية، في فيديو توضيحي لها، طريقة ضم أو نقل أفراد الأسرة الموجودين على بطاقة تموين أخرى، إلى بطاقة تموين رب الأسرة، بالتزامن مع إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تفعيل خدمة إضافة أفراد غير مقيدين تموينيًا، لأكثر من 23 فئة الأكثر احتياجًا للحصول على الدعم السلعي، ومنهم أصحاب الدخل المنخفض بحد أقصى 2400 جنيه للراتب، و1500 جنيه للمعاش، إضافة للعمالة غير المنتظمة، والخريجين الذين لم يحصلوا على عمل بموجب بحث اجتماعي.





وسنستعرض لكم خطوات ضم أفراد الأسرة الموجودين على بطاقة تموين أخرى، وإضافة أفراد جديدة للبطاقة التموينية، وفقًا لما أعلنته بوابه مصر الرقمية.





شروط وأحكام ضم أفراد الأسرة الموجودين على بطاقة تموين أخرى





- يشترط ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين.





- مالك البطاقة فقط «رب الأسرة»، هو الشخص المؤهل لطلب خدمة ضم أفراد أسرته على بطاقته التموينية.





- لا يمكن فصل رب الأسرة على بطاقة تموينية ـخرى.





- يمكن إضافة أفراد الأسرة الأحياء فقط والأعضاء في بطاقات تموينية أخرى، وليس على بطاقة المواطن، على ألا يكون أيمنهم رب أسرة.





خطوات ضم أفراد الأسرة الموجودين على بطاقة تموين أخرى





- الدخول على منصة بوابة مصر الرقمية.





- اختيار خدمة ضم افراد أسرتي، وهي خدمة تمكن المواطن من إضافة أفراد عائلته إلى بطاقته التموينية.





- بعد الدخول للخدمة، يتمّ عرض الأفراد الذي تمت إضافتهم مسبقًا، يختار المواطن المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى، والاطلاع على الشروط والأحكام، والضغط على موافق حال الموافقة عليها.





- يعرض الموقع كل البيانات التي قام المستفيد من الخدمة بادخالها، لمراجعتها، وتعديلها في حالة الرغبة من خلال الضغط على «تعديل».





- تأكّيد عملية الفصل، فيتم إرسال الطلب، ويمكن تتبعه من خلال «تتبع الطلبات».





خطوات إضافة أفراد جدد إلى البطاقات التموينية

وأوضحت المنصة، أنَّه يمكن لمن تنطبق عليهم الشروط استخراج بطاقة تموين جديدة، وذلك من خلال مكاتب التموين المطورة، أو إلكترونيًا من خلال بوابة مصر الرقمية، أو موقع دعم مصر، بحد أقصى زوجة وطفلين لكل بطاقة، حيث أن الحد الأقصى للبطاقة 4 أفراد فقط.



