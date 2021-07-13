Advertisements

وزير التعليم يحسم الجدل حول إغلاق تطبيق "تليجرام" لمنع الغش

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
علق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على مطالب أولياء الأمور، حول إغلاق تطبيق التليجرام الذى يتم استخدامه فى الغش بامتحانات الثانوية العامة، قائلا: هذا ليس اختصاص وزارة التربية والتعليم ولكن هذا اختصاص وزارة الاتصالات والأجهزة السيادية وله جوانب قانونية ودولية وامنية هذا للعلم فقط.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 27 حالة غش مقسمين كالتالى:-

(أ‌) حالتين نشر الامتحان على الإنترنت وهم:

الطالبة "ر. م. خ" بإدارة البدرشين بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازة جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

الطالب "م. ع. ا" بإدارة الخليفة بمحافظة القاهرة نظرًا لضبط جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

(ب) كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالات غش إلكتروني وهم:

25 حالة غش إلكتروني ما بين تهكير تابلت، وحيازة موبايل من خارج المنظومة، ومحاولات نشر امتحان اللغة الفرنسية، محاولة استقبال على التليجرام، سماعة بلوتوث، بمحافظات (بنى سويف، المنيا، الشرقية، البحيرة، المنوفية، السويس، أسيوط، الغربية، الجيزة)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم من محافظة البحر الأحمر بلاغ بتكرار السؤال رقم (13، 22) من امتحان اللغة الأجنبية الثانية (الألمانية) وأكد الدكتور رضا حجازى، أنه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة لصالح الطالب.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية رياضة) امتحان الرياضيات البحتة (جبر، وهندسة فراغية) بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالبطالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة( المكفوفين) امتحان اللغة الأجنبيةالأولى (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالباطالبة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم غش الثانوية تهكير التابلت التعليم إغلاق تليجرام

أخبار تهمك

عاجل.. مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان الطابع الاستراتيجي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

شاهد| مدرس ينزل ببالون من السماء.. والدروس في قاعات أفراح.. ومفاجأة مدوية

منذ نصف ساعة

تعهد جديد بشأن المفاوضات.. بيان عاجل من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 21 ساعة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ أقل من ساعة

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ حوالي 4 ساعات

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ ساعتين و 30 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

12:30 م

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

09:23 ص

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

12:15 م

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

09:11 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام