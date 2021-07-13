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ننشر موعد اذان المغرب اليوم الثلاثاء 13/7/2021.. ثالث أيام ذي الحجة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:07 م
موعد اذان المغرب
موعد اذان المغرب
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يحرص كثير من المسلمين على صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، قبيل عيد الأضحى المبارك، لذلك زادت عمليات البحث على المحرك العالمي «جوجل» عن موعد أذان المغرب 13/7/2021 الذي يختلف بشكل يومي، من محافظة لأخرى، ويهتم المواطنون بمتابعة مواعيد الصلاة لأداء الصلاة في أوقاتها ومعرفة موعد الإفطار.

ونقدم لكم موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الثالث من صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، 2021 بمختلف محافظات ومدن مصر وفق الموقع الإلكتروني، التابع للهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك على النحو التالي:

موعد أذان المغرب 13/7/2021
جاء موعد أذان المغرب اليوم الأول من شهر ذي الحجة المبارك في عدد من محافظات ومدن مصر المختلفة على النحو التالي:

موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة
موعد أذان المغرب هو 6:58 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية
موعد أذان المغرب هو 7:06 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في بني سويف
موعد أذان المغرب هو 06:57 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسماعيلية
موعد أذان المغرب هو 6:56 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في مطروح
موعد أذان المغرب هو 7:08 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في كفر الشيخ
موعد أذان المغرب هو 7:02 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في أسوان
موعد أذان المغرب هو 6:39 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في دمياط
موعد أذان المغرب 06:59 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في أسيوط
موعد أذان المغرب: 06:53 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في سوهاج
موعد أذان المغرب 06:49 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في أكتوبر
موعد أذان المغرب: 07:00 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في قنا
موعد أذان المغرب 06:44 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في شرم الشيخ
موعد أذان المغرب 06:42 مساءً.

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