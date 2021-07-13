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مريم الشريف تشارك بـ"ثلاث كتب"في القاهرة الدولي للكتاب

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تشارك الكاتبة الصحفية مريم الشريف، بثلاث كتب في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية الثانية والخمسون والتي انطلقت مؤخراً وتنتهى يوم ١٥ يوليو الجاري. 

وتتمثل كتب الشريف، في روايتي "صوفيا" و"فيكرام" ، وكتاب سيرة ذاتية "أميرة الشاشة مريم فخر الدين" والذي يشارك للعام الثاني على التوالي في المعرض.


وتعد هذه المشاركة الخامسة للكاتبة مريم الشريف، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعدما بدأت أولى تجاربها الكتابية عام ٢٠١٧.

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