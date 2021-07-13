الشروط والأوراق والاستثناءات.. 10 معلومات عن مبادرة التمويل العقاري



في الساعات الأخيرة، أطلق البنك المركزي المصري، مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي خلال الساعات الأخيرة:



- تنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.



- أما الدخل يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.



- وحدد البنك المركزي المواصفات الخاصة بالوحدة وهي أن تكون بغرض السكن الدائم وليست للاسكان السياحي أو الموسمي، وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.





- حدد البنك الأوراق المطلوبة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري وهي: صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة سارية،، إيصال مرافق حديث أو فاتورة تليفون، قسيمة الزواج الطلاق إن وجد، شهادة إثبات الدخل.



- يدفع المستفيد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.



- بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه يدفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.



- يتم استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة "الأقارب حتى الدرجة الثانية" المتقدمين لحجز وحدات سكنية من تطبيق الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة للملفات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.



- تضمنت الاستثناءات أيضا العملاء المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019، والتى تنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة، حيث يتمكن تعديل سعر العائد ليصبح 3% متناقص من تاريخ الطلب للعميل، وكذلك تعديل مدة القرض وفقا لرغبة العميل لتصل إلى 30 عاما بحد أقصى.



وحدد البنك المركزي عدد من الشروط في حالة التعثر أو التأخر في السداد بمبادرة التمويل العقاري وجاءت الشروط كالآتي:



1 – يتم تطبيق عائد تأخير 2% بحد أقصى زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع التي لم يقم العميل بسدادها، وفي حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقا للسعر المبادرة.



2- في حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باستخدام النسب المقررة في سنة التعثر وتؤول ملكية الوحدة لجهة التمويل مع موافاة البنك المركزي في نهاية كل ربع من العام بقيمة الوحدات التي انتقلت مليكتها نتيجة تعثر العملاء.



أما بالنسبة لشركات التمويل العقاري:



1 – توقيع عقد ملزم بين البنوك والشركات لتطبيق جميع الشروط وإجراءات العمل بالمبادرة وخاصة فيما يتعلق بالأسعار وشروط الإقراض للعملاء.



2- تطالب الشركات بالتعويض عن فارق سعر العائد من خلال البنوك.



3- التأكيد على قيام الشركات التمويل العقاري بالصرف للمطور العقاري قبل إعادة التمويل من خلال شركات إعادة التمويل العقاري.



