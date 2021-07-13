شاهد| مدرس ينزل ببالون من السماء.. والدروس في قاعات أفراح.. ومفاجأة مدوية

تم تداول مقطع فيديو بعنوان "ساحر اللغة الإنجليزية.. مصطفى نبيه" عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المدرس نازلا من "بالون"، يستخدم في قاعات الأفراح، في إحدى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة وسط تهليل هائل من قبل الطلاب بقاعة بمصر الجديدة.



وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص ببوابة "الفجر " عن أن المدرس يمارس مهنة دون الحصول على رخصه مزاولة.



بالإضافة إلى ذلك استخدامه مكان وأسلوب غير تربوي حين عقده مراجعته النهائية لطلاب الثانوية العامة في قاعة أفراح فهي مكان غير مخصص للتعليم.



وتابع حديثه: "من المفترض أن تغلق تلك القاعة لمخالفتها للنشاط الممنوح لها وهو إقامة الأفراح".



واستطرد حديثه قائلا: "هناك قرار صدر من التعليم بحظر ممارسة النشاط التعليمي خارج المدرسه منوها عن عدم اتباعه للإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا حيث أنه جمع عدد هائل من الطلاب في مكان مغلق".



وقال المصدر: "ولكن التساؤل هو هل هذا الجمع من فراغ أم أنه بالفعل ينبئ عن كفاءة هذا المعلم وسط ضياع الطلاب بطرق جديدة للامتحانات تحتاج المزيد من المهارات والتدريب.. ومعني هذا أننا لم نخرج من الماراثون القديم.. بل زاد العبء على الطالب وولي الأمر.. هذا هو نتاج ذلك من التعليم والتعلم ومخرجات هؤلاء الطلاب لكونهم شباب الغد وحملة الشعلة لمستقبل أفضل لبلدنا الحبيب مصر".



وأضاف المصدر إلى "الفجر": "بعد فحص الفيديو إذا ثبت أنه مدرس تابع لوزارة التربية والتعليم سوف نقوم بإحالته للنيابة الإدارية، أما في حالة عكس ذلك نقوم بتقديم شكوى ضده".