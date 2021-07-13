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مقتل 4 مدنيين بانفجار في العاصمة الأفغانية كابول

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:16 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 مدنيين في انفجار في العاصمة كابول، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الافغانية، مقتل سبعة اشخاص واصابة 14 اخرين، جراء حريق هائل اندلع في عشرات صهاريج الوقود على الطرف الشمالي للعاصمة الافغانية كابول.

 

وقال طارق عريان المتحدث باسم الوزارة إن المحققين كانوا يمشطون الصهاريج التي كانت تحت الأنقاض المحترقة ومحطة وقود اشتعلت فيها النيران التي أضاءت المنطقة في وقت متأخر من يوم السبت.

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مقتل 4 مدنين كابول انفجار العاصمة الافغانية

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