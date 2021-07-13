في هذا الموعد..روبي تحي حفلاً غنائياً في الساحل

تحي روبي، حفلاً غنائياً فى الساحل الشمالى، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 من شهر يوليو الجارى، وذلك ضمن حفلات موسم الصيف.





وفي سياق آخر انتهت الفنانة روبي من تصوير مشاهدها فى فيلم "كيرة والجن"، حيث تظهر ضيفة شرف خلال أحداث الفيلم، حيث تجسد دور زوجة كريم عبد العزيز التي تتوفي بسبب أحد الأوبئة الخطيرة.



والجدير بالذكر أن روبي تنتظر حالياً عرض مسلسلها الجديد "شقة 6" بطولة روبى، من أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.