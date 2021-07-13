Advertisements

في هذا الموعد..روبي تحي حفلاً غنائياً في الساحل

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
Advertisements
تحي روبي، حفلاً غنائياً فى الساحل الشمالى، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 من شهر يوليو الجارى، وذلك ضمن حفلات موسم الصيف. 


وفي سياق آخر انتهت الفنانة روبي من تصوير مشاهدها فى فيلم "كيرة والجن"، حيث تظهر ضيفة شرف خلال أحداث الفيلم، حيث تجسد دور زوجة كريم عبد العزيز التي تتوفي بسبب أحد الأوبئة الخطيرة. 

والجدير بالذكر أن روبي تنتظر حالياً عرض مسلسلها الجديد "شقة 6" بطولة روبى، من أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل. 

أخبار تهمك

عاجل.. مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان الطابع الاستراتيجي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ أقل من ساعة

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 6 ساعات

تعهد جديد بشأن المفاوضات.. بيان عاجل من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 25 دقيقة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد| مدرس ينزل ببالون من السماء.. والدروس في قاعات أفراح.. ومفاجأة مدوية

منذ نصف ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

12:30 م

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

09:23 ص

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

12:15 م

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

09:11 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام