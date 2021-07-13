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التموين: حملات مستمرة للرقابة على الأسواق استعدادا لعيد الأضحى (فيديو)

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، قائلًا: إن الوزارة تقوم بضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية، موضحًا أن هناك حملات مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والطب البيطري لضبط الأسعار، والرقابة على ذبح وتخزين وتداول اللحوم، والتأكد من الذبح داخل السلخانة من عدمه، وتوعية المواطن بأنواع الأختام وكيفية شراء اللحوم السليمة.

وأضاف "خليل"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط كميات كبيرة من الذبح خارج السلخانة أو مصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، منوهًا أن أسعار اللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية بـ 85 جنيه للكيلو مقابل 90-95 جنيه للكيلو بالسوق، وتم ضخ 760 طن لحوم برازيلي بـ 65-68 جنيه للكيلو مقابل 80-85 للكيلو بالسوق، وضخ كمية من الضأني المبرد القادم من السودان بسعر 95 جنيه للكيلو، والضأني البلدي بـ 125 جنيه.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك 39 شادر تابع للوزارة بجميع أنحاء الجمهورية لبيع الخراف الحية بسعر 65 جنيه للكيلو.

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