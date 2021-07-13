تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021 وحتى يوم الأثنين المقبل الموافق 19 يوليو 2021.



وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب علي السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب علي جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا علي القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



وأكدت الهيئة، أنه اعتبارا من الجمعة الموافق 16 يوليو تشهد البلاد ارتفاع علي أغلب الانحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا.



وحذرت الهيئة من شبورة مائية في الصباح الباكر وحتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



كما حذرت من ارتفاع الرطوبة مما يزيد الإحساس بالحرارة، حيث تتراوح نسبة الرطوبة من (4:2) درجة عن الحرارة المتوقعة.



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بعدم التعرض للشمس بشكل مباشر، حيث يزيد من ارتفاع درجات الحرارة.

