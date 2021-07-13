Advertisements

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021 وحتى يوم الأثنين المقبل الموافق 19 يوليو 2021.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب علي السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب علي جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا علي القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأكدت الهيئة، أنه اعتبارا من الجمعة الموافق 16 يوليو تشهد البلاد ارتفاع علي أغلب الانحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا.

وحذرت الهيئة من شبورة مائية في الصباح الباكر وحتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما حذرت من ارتفاع الرطوبة مما يزيد الإحساس بالحرارة، حيث تتراوح نسبة الرطوبة من (4:2) درجة عن الحرارة المتوقعة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بعدم التعرض للشمس بشكل مباشر، حيث يزيد من ارتفاع درجات الحرارة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد| مدرس ينزل ببالون من السماء.. والدروس في قاعات أفراح.. ومفاجأة مدوية

منذ نصف ساعة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 6 ساعات

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 21 ساعة

تعهد جديد بشأن المفاوضات.. بيان عاجل من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 25 دقيقة

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان الطابع الاستراتيجي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ أقل من ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

12:30 م

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

09:23 ص

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

12:15 م

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

09:11 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام