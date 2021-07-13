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27 يوليو.. ادخال خصوم جدد في دعوى اتهام رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة الحادية عشر بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوي المقامة ضد رامز جلال وشركة ام بي سي مصر وشركة أي بروديوسر والمقيدة برقم 3081 لسنة 2019 والمرفوعة من قبل الفتاة هيام سليم تتهمهم بسرقة فكرة البرنامج الرمضاني لرامز جلال.. لجلسة 27 يوليو لإدخال غلوش وماس كوم كخصوم برفقة رامز جلال وإم بي سي.

وقال المحاميان بالنقض الدكتور هاني سامح وصلاح بخيت أن الدعوى سبق وقد نظرت امام المحكمة الجنائية الإقتصادية ضد رامز وصاحب قناة الإم بي سي وقدمت النيابة مذكرة بثبوت حق الفتاة في الفكرة ولكن المحكمة انتهت إلى التشكك في كفاية الأدلة الجنائية وتمسك رامز بمدنية النزاع.


وذكرت الدعوى أن الفتاة قدمت فكرة برامج رامز جلال الرمضانية وقامت بتسجيل فكرتها بالشهر العقاري بسجلات توثيق الأفكار حيث قامت في وقت سابق على البدأ في العمل بالمصنف الى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543 وبتاريخ 29 5 2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج وقام الفريق بالإعتداء على الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفياً. 


ومن الجدير بالذكر أن الدعوى كانت قد احيلت الى خبير أثبت جوهر فكرة البرنامج وقيام الإم بي سي ورامز جلال بالإدعاء على تتر البرنامج بأن كاتب فكرة البرنامج هو عبد الله غلوش ومن انتاج ماس كوم

جاء في مذكرة دفاع الفتاة اليوم أن تتر البرنامج زعم أن غلوش هو كاتب البرنامج رغم كونه كما يسمي نفسه مجرد ناقد فني وبالإستقصاء فلم يكتب في حياته سوى البرنامجين محل الإعتداء ومعلوم بصداقته مع رامز جلال.

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