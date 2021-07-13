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ممثل "الشباب والرياضة" لـ البرلمان: افتتاح حمام سباحة أطفيح ديسمبر المقبل

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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شهدت اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل، بشأن تأخير الانتهاء من أعمال الإنشاءات بحمام السباحة بمركز شباب أطفيح بمحافظة الجيزة.


وأكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، أن مركز شباب أطفيح بمحافظة الجيزة، يشهد حالة من الـتأخر الكبير بشأن إنهاء أعمال حمام السباحة به رغم توفير المخصصات المالية له منذ عام 2019 بواقع نحو 2 مليون جنيه، وأيضًا تخصيص وزارة الشباب والرياضة باقي المخصصات بنحو 6 مليون جنيه إجمالي الأعمال المطلوبة، مشيرًا إلى أنه في لقاء مع وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أكد انتهاء الأعمال خلال مدة زمنية تم التوافق عليه ولكن لم يتحقق هذا الأمر حتي تاريخه.


ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مدة تنفيذ المشروع منذ 2019 كانت 9 شهور، ومقاول الباطن حصل علي 25%من المخصصات المالية، وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء منه، وتم تقديم أكثر من طلب إحاطة، وحين مناقشة الطلب يتم عمل جزء من الأعمال وبمجرد انتهاء الأمر يبقي الوضع علي ما هو عليه، مؤكدًا أن هذا الأمر لابد أن يتم التوقف أمامه ومراجعته خاصة أن المخصصات المالية موجوده، والأمر مسند لمقاول من الوزارة ومن ثم تأخر الأعمال ليس له مبرر.


وعقب علي حديثه ممثل وزارة الشباب والرياضة، بأن النائب عبد الوهاب خليل محق في طلب الإحاطة، والوزارة وضعت خطة للانتهاء من الأعمال خلال الفترة المقبلة، وسيتم الافتتاح فى ديسمبر المقبل.

فيما تسائل النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة عن عقد التعاقد مع مقاول الباطن، مطالبًا بضرورة تقديمه للجنة.

واتفق معه النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مطالبا ممثل الحكومة بتقديم المستندات الخاصة بالتعاقد، مؤكدًا على أن اللجنة ستتابع هذا الملف بدقة وستحضر افتتاح حمام السباحة بمركز أطفيح مع النائب عبد الوهاب خليل، مشيرا إلي ضرورة أن يتم إخطار اللجنة خطة الوزارة بشأن هذا الملف لمتابعته بشكل دقيق حتي الانتهاء والافتتاح.

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