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وزيرة الصحة تتفقد مركز تجميع البلازما بالعجوزة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن المشروع القومي للتبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، سيضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال تجميع وتصنيع مشقات البلازما، موضحة أن مصر من أوائل الدول العربية والأفريقية التي سعت لتوطين هذه الصناعة بهدف تأمين احتياجات المرضى من المستحضرات الدوائية المشتقة من البلازما.


جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مركز تجميع البلازما بمركز الدكتور إيهاب سراج لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة، لمتابعة الاستعدادات النهائية للعمل بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، يرافقها كل من الدكتورة نيفين النحاس المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما ورئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بالوزارة، والمهندس أيسم صلاح مستشار الوزيرة لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة.


وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة اطمأنت على الانتهاء من جميع التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمركز تمهيدًا لاستقبال المتبرعين، حيث يعمل المركز بطاقة استيعابية 17 كرسي وجهاز لفصل البلازما، ووحدة تبريد لحفظ البلازما بسعة تخزينية أكثر من 4 آلاف كيس بلازما، مشيرًا إلى ميكنة جميع الخدمات بكافة مراكز تجميع البلازما على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الوزيرة وجهت بتخصيص فريق ثابت من التواصل المجتمعي للتواجد بجميع مراكز تجميع البلازما، لتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين وتعريفهم بأهمية وشروط التبرع، وكذلك استمرار التبرع الدوري بالبلازما بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.


وتابع أن الوزيرة أكدت تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا بمراكز تجميع البلازما، بالإضافة إلى أعمال النظافة والتخلص الآمن من النفايات الخطرة وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى، مشددة على أهمية متابعة الصيانة الدورية لجميع الأجهزة.


ولفت إلى أن الوزيرة تفقدت أماكن انتظار المتبرعين، كما اطمأنت على توافر خدمات "الواي فاي"، وشاشات التليفزيون بغرف التبرع، فضلًا عن توفير أجهزة "تابلت" داخل المراكز للتيسير على المتبرعين في تسجيل البيانات والتاريخ المرضي.


وذكر أن الوزيرة أشادت بمستوى تجهيزات مراكز تجميع البلازما وفقًا للمعايير العالمية وبالتعاون مع الشركات الرائدة في هذا المجال، كما وجهت الشكر لجميع الفرق الطبية والقائمين على تجهيز مراكز تجميع البلازما، مؤكدة لهم أهمية استمرار تكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية العاملة بالمشروع القومي للتبرع البلازما لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والجودة في العمل بتلك المراكز.


يُذكر أن الوزيرة بدأت جولتها اليوم، بتفقد مركز تجميع البلازما بالمركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية، لمتابعة الاستعدادات النهائية للعمل بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.
وزيرة الصحة تتفقد مركز تجميع البلازما بالعجوزة
وزيرة الصحة تتفقد مركز تجميع البلازما بالعجوزة
وزيرة الصحة تتفقد مركز تجميع البلازما بالعجوزة
وزيرة الصحة تتفقد مركز تجميع البلازما بالعجوزة
وزيرة الصحة تتفقد مركز تجميع البلازما بالعجوزة
وزيرة الصحة تتفقد مركز تجميع البلازما بالعجوزة
وزيرة الصحة تتفقد مركز تجميع البلازما بالعجوزة
وزيرة الصحة تتفقد مركز تجميع البلازما بالعجوزة

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