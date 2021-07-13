رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يستقبل نقيب المحامين المصري

استقبل الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الثلاثاء، رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين في مصر الأستاذ رجائي عطية، والأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب الأستاذ عمر زين.



وذكر مجلس الوزراء اللبناني في بيان له، أنه بعد اللقاء أشار رئيس اتحاد المحامين العرب إلى أنهما تحدثا مع الرئيس دياب بشأن الزملاء المحامين الذين يواجهون بعض الصعوبات في التعامل معهم.



وأكد رئيس الوزراء اللبناني، أنه أصدر تعليمات سابقة بضرورة التعامل مع المواطن بشكل عام والمحامين بشكل خاص بكل المعايير التي يجري اتباعها وفق الأصول.



يشار إلى أن نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، شارك في يوم التضامن مع نقابة المحامين في بيروت أمس الإثنين، بناء على دعوة من النقابة.