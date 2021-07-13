Advertisements

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يستقبل نقيب المحامين المصري

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
استقبل الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الثلاثاء، رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين في مصر الأستاذ رجائي عطية، والأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب الأستاذ عمر زين.

وذكر مجلس الوزراء اللبناني في بيان له، أنه بعد اللقاء أشار رئيس اتحاد المحامين العرب إلى أنهما تحدثا مع الرئيس دياب بشأن الزملاء المحامين الذين يواجهون بعض الصعوبات في التعامل معهم.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، أنه أصدر تعليمات سابقة بضرورة التعامل مع المواطن بشكل عام والمحامين بشكل خاص بكل المعايير التي يجري اتباعها وفق الأصول.

يشار إلى أن نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، شارك في يوم التضامن مع نقابة المحامين في بيروت أمس الإثنين، بناء على دعوة من النقابة.

أخبار تهمك

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان الطابع الاستراتيجي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 21 ساعة

تعهد جديد بشأن المفاوضات.. بيان عاجل من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعتين

مفاجأة بشأن لغز تاريخي عن حجر رشيد

منذ أقل من ساعة

شاهد| مدرس ينزل ببالون من السماء.. والدروس في قاعات أفراح.. ومفاجأة مدوية

منذ ساعة

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ ساعة و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

12:30 م

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

09:23 ص

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

09:11 ص

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

12:15 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام