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استمرار موجة الحر في مصر لمدة أسبوع

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار حالة الطقس في مصر على نفس المعدلات السائدة خلال الأسبوع الماضي وتستمر نفس درجات الحرارة السائدة في عموم مصر حتى يوم الخميس، ويؤدى هذا الإرتفاع إلى خسائر اقتصادية في بعض أجزاء الكرة الأرضية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، يشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

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