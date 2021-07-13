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"إفريقية النواب" تدعم جهود الوكالة المصرية من أجل التنمية في دول القارة السمراء

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس اللجنة، بحضور السفير محمد خليل، أمين عام الوكالة المصرية من أجل التنمية؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة رشا أبو شقرة، بشأن الإفادة والإحاطة فيما صرفت ميزانية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية المقدرة بـ 200 مليون جينه مصري، في ظل توقف الدورات التدريبية أثناء ظروف جائحة كورونا.


وأوضح "خليل" أن أوجه صرف ميزانية الوكالة كان على الدورات التدريبية، والمنح الدراسية والمساعدات الطبية واللوجستية والإنسانية والغذائية، مؤكدًا على الدور الهام للوكالة في دعم العلاقات المصرية مع القارة الإفريقية.


وطالب " الجبلي" بضرورة الاهتمام بزيادة الاعتمادات المالية للوكالة، حيث أن الميزانية الحالية لا ترتقي بحجم الأنشطة المصرية والفعاليات التي تقوم بها ولا الدور الريادي من مصر في إفريقيا، معلنًا دعم اللجنة بجميع أعضائها للوكالة لتقوم بدورها تجاه جميع.القضايا التي تهم الدول الإفريقية

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