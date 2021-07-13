استجابة لأولياء الأمور.. تخفيض تنسيق القبول بالثانوى العام في كفرالشيخ

قال أحمد السماحي،المتحدث الرسمى لمحافظة كفرالشيخ، ان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وافق على نزول الحد الادنى لمجموع القبول بالصف الاول الثانوى العام، لعام ٢٠٢٢-٢٠٢١، من مجموع ٢٥٢ درجة الى ٢٤٨ درجة، لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب، وبهدف استكمال القوة الاستيعابية التى تسمح بها الفصول وحرصًا على مصالح الطلاب وحرصًا على العملية التعليمية، واستجابة لأولياء الأمور.



وقال محافظ كفرالشيخ، ان الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مشددًا على ان يتم الالتزام فى جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة.