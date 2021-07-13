مجازاة موظف بمدرسة سب آخر.. وبرأته من جمع 5 جنيهات من مكافآت زملائه

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مجازاة موظف بمدرسة سب آخر.. وبرأته من جمع 5 جنيهات من مكافآت زملائه
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:43 م
هدير حمزة
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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مسؤول تحرير إستمارات مرتبات بإحدي مدارس الإعدادية بالخصم ١٠ أيام من راتبه، لما نُسب اليه من ارتكاب جريمة جمع ٥ جنيه من مكافآت العاملين بالمدرسة عنوة عام ٢٠١٣، فيما برأت المحكمة مدير ذات المدرسة من تهمة السماح للأول بجمع هذا المبلغ.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.
ونُسب النيابة الادارية للمحال الأول، جمع مبالغ مالية من العاملين بمدرسة اعدادية تابعة لإدارة ميت غمر التعليمية، من مكافآت الإمتحانات بواقع خمس جنيهات من كل فرد بدون وجه حق وبدون الحصول على إذن من جهة الإدارة لعام 2013، كما نسب اليه التعدي بالألفاظ غير اللائقة علي أخصائي مكتبات بالمدرسة رفض الدفع له مبلغ الخمس جنيهات، ورفع كرسي محاولا الإعتداء عليه.
كما نُسب للثانى أنه سمح للأول بجمع مبالغ مالية دون الحصول على إذن أو تصريح من الجهة الإدارية، ولكن المحكمة برأته من هذه التهمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن جمع المحال الأول لبعض المبالغ النقدية من زملائه كان بغرض شراء بعض المستلزمات الورقية والسجلات اللازمة لصرف الماهيات، وبالتالى فإن جمع هذه المبالغ يكون قد تم لأغراض مشروعة، بما ينفى عن هذا الفعل صفة المخالفة لأحكام القانون، وينفى عن المحالين شبه ارتكاب المخالفتين المنسوبتين إليهما، ويتعين معه القضاء ببراءتهما.
وأضافت أن القانون، قرر إلتزاما على عاتق العامل بأن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. ويعد قيام المحال الأول بجمع بعض المبالغ الزهيدة من زملائه فى العمل لتوفير المستلزمات الورقية والسجلات لصرف الماهيات، نوعا من التعاون بين الزملاء لتأمين سير العمل بانتظام واضطراد، ومسلكا محمودا يتفق مع أحكام القانون ولا يخالفها، مما يجب تبرئته، ويعاقب فقط علي التهمة الثانية من سب والاعتداء عاي زميل له.
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