مجازاة موظف بمدرسة سب آخر.. وبرأته من جمع 5 جنيهات من مكافآت زملائه



عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مسؤول تحرير إستمارات مرتبات بإحدي مدارس الإعدادية بالخصم ١٠ أيام من راتبه، لما نُسب اليه من ارتكاب جريمة جمع ٥ جنيه من مكافآت العاملين بالمدرسة عنوة عام ٢٠١٣، فيما برأت المحكمة مدير ذات المدرسة من تهمة السماح للأول بجمع هذا المبلغ.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.



ونُسب النيابة الادارية للمحال الأول، جمع مبالغ مالية من العاملين بمدرسة اعدادية تابعة لإدارة ميت غمر التعليمية، من مكافآت الإمتحانات بواقع خمس جنيهات من كل فرد بدون وجه حق وبدون الحصول على إذن من جهة الإدارة لعام 2013، كما نسب اليه التعدي بالألفاظ غير اللائقة علي أخصائي مكتبات بالمدرسة رفض الدفع له مبلغ الخمس جنيهات، ورفع كرسي محاولا الإعتداء عليه.



كما نُسب للثانى أنه سمح للأول بجمع مبالغ مالية دون الحصول على إذن أو تصريح من الجهة الإدارية، ولكن المحكمة برأته من هذه التهمة.



وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن جمع المحال الأول لبعض المبالغ النقدية من زملائه كان بغرض شراء بعض المستلزمات الورقية والسجلات اللازمة لصرف الماهيات، وبالتالى فإن جمع هذه المبالغ يكون قد تم لأغراض مشروعة، بما ينفى عن هذا الفعل صفة المخالفة لأحكام القانون، وينفى عن المحالين شبه ارتكاب المخالفتين المنسوبتين إليهما، ويتعين معه القضاء ببراءتهما.



وأضافت أن القانون، قرر إلتزاما على عاتق العامل بأن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. ويعد قيام المحال الأول بجمع بعض المبالغ الزهيدة من زملائه فى العمل لتوفير المستلزمات الورقية والسجلات لصرف الماهيات، نوعا من التعاون بين الزملاء لتأمين سير العمل بانتظام واضطراد، ومسلكا محمودا يتفق مع أحكام القانون ولا يخالفها، مما يجب تبرئته، ويعاقب فقط علي التهمة الثانية من سب والاعتداء عاي زميل له.



