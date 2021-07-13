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وزارة الري تشارك في اجتماع فني بالسنغال عن الأمن المائي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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شاركت وزارة الموارد المائية والري في فعاليات الإجتماع الفني حول " التجهيز للمنتدى العالمي التاسع للمياه" من خلال الإدارة المركزية للتعاون الخارجي.

وقالت وزارة الموارد المائية والري - في بيان لها - إن الاجتماع من المقرر عقده في داكار – بالسنغال، خلال الفترة من "21-26 " مارس 2022، بمشاركة الدول ومنظمات المجتمع المدني تحت شعار " الأمن المائي من أجل السلام والتنمية".

وأكدت الوزارة خلال الاجتماع أنه تم تأكيد مصر على دورها الداعم للمنتدى ولدولة السنغال، كما تمت دعوة الدول العربية للمشاركة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه كخطوة في الطريق إلى داكار.

وتم إستعراض خطة عمل المنتدى، والعمليات التحضيرية له، وكيفية المشاركة من خلال جامعة الدول العربية لتوضيح الرسائل والتحديات المائية الخاصة بالمنطقة العربية.

وزارة الري تشارك في اجتماع فني بالسنغال عن الأمن المائي
وزارة الري تشارك في اجتماع فني بالسنغال عن الأمن المائي
وزارة الري تشارك في اجتماع فني بالسنغال عن الأمن المائي
وزارة الري تشارك في اجتماع فني بالسنغال عن الأمن المائي

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وزارة الري المنتدي العالمي التاسع للمياه الفجر السنغال الأمن المائي من أجل السلام والتنمية أخبار وزراة الري أخبار اليوم

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