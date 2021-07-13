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حجز جلسة النطق بالحكم على 18 متهماً إلى سبتمبر المقبل
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:46 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ واحمد عبد العزيز حجز النطق بالحكم على 18 متهما تعاد اجراءات محكمتهم الى اليوم الثالث من دور شهر سبتمبر المقبل
وقال خالد الكومى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ان المحكمة انتهت من سماع المرارفعة عن 18 متهما بينهم 15 محبوسين و3 اخرين مخلى سبيلهم على ذمة القضية لظروف صحية بحسب طلبات الدفاع عنهم
كانت محكمة جنايات المنيا فى 12 اغسطس عام 2017 قد قضت باعدام 12 متهما حضوريا والمؤبد والشدد بحق 223 اخرين وبراءة الباقين من اجمالى 433 متهما فى القضية المعروفة اعلاميا باحداث قسم شرطة مطاى ومقتل العقيد مصطفى العطار ونهب وحرق قسم الشرطة فى 14 اغسطس 2013 ابان احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة
وتم القبض على 18 تهما منهم تعاد اجراءات محاكمتهم امام دائرة جنائية جديدة والتى نظرت لقضية على مدار 3 سنوات حتى قرار المحكمة اليوم بحجز النطق بالحكم على المتهمين لدور سبتمبر المقبل
وقال خالد الكومى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ان المحكمة انتهت من سماع المرارفعة عن 18 متهما بينهم 15 محبوسين و3 اخرين مخلى سبيلهم على ذمة القضية لظروف صحية بحسب طلبات الدفاع عنهم
كانت محكمة جنايات المنيا فى 12 اغسطس عام 2017 قد قضت باعدام 12 متهما حضوريا والمؤبد والشدد بحق 223 اخرين وبراءة الباقين من اجمالى 433 متهما فى القضية المعروفة اعلاميا باحداث قسم شرطة مطاى ومقتل العقيد مصطفى العطار ونهب وحرق قسم الشرطة فى 14 اغسطس 2013 ابان احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة
وتم القبض على 18 تهما منهم تعاد اجراءات محاكمتهم امام دائرة جنائية جديدة والتى نظرت لقضية على مدار 3 سنوات حتى قرار المحكمة اليوم بحجز النطق بالحكم على المتهمين لدور سبتمبر المقبل
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