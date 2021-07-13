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التقديم بدأ.. شروط ومزايا الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
محمد العطار
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم إلكترونيًا للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021 – 2022، بدءًا من 13 يوليو 2021 وحتى 31 يوليو 2021، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني https:tansiksec.emis.gov.eg

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الشروط المخصصة للتقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

- التقديم سيتاح للطلاب الذين أتموا الشهادة الإعدادية بالعام الدارسي 2020-2021 في الفترة ما بين 13 يوليو 2021 حتى 31 يوليو 2021 على الموقع الرسمي للوزارة https:tansiksec.emis.gov.eg وتسجيل الدخول سيكون عبر البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- ومن شروط القبول أن يكون الطالب بصحة جيدة وأن يكون الطالب مصريًا، وأن يكون الطالب قد اجتاز اختبار القدرة والمقابلة الشخصية في المدرسة.

- المستندات المطلوبة للتقديم تشمل نسخة من نموذج النجاح، وشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (التحضيري)، وبيان النجاح المعتمد من قبل إدارة التعليم التابع لها الطالب، ونسخة من شهادة الميلاد وايضا شهادة طبية للطالب معتمدة من التأمين الصحي، وصورتان شخصيتان حديثتان للطالب، مع تقديم طلب التقديم إلى المدرسة ونسخة من بطاقة ولي الأمر.

- سيتم التواصل مع المتقدمين فور انتهاء فترة التقدم لإخطارهم بموعد اختبارات القبول والمقابلات الشخصية التي تتم من قبل ممثلي وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

- يجب اجتياز اختبارات القبول التي يتم وضعها من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهناك مقابلات شخصية يخضع لها الطلاب  ، وتعقد من قبل لجنة مشتركة بين ممثلي الوحدة وممثلي الشركاء الصناعيين بكل مدرسة.

وهناك عدد من مزايا الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهي:

- يحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات مثل الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- تتيح له فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية والبالغ عددها حتى الآن 21 مدرسة ب7 محافظات مختلفة هي مدارس حكومية مجانية.

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الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم مدارس التكنولوجيا التطبيقية التعليم التربية والتعليم

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