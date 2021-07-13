لقاء الخميسي تبهر متابعيها بإطلالة صيفية عبر"إنستجرام"

ظهرت فيها وهي مرتديه فستان كات طويل

باللون بيج، وبدت بتسريحة شعر جديدة، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، وبدت وهي ممسكة حقيبة يد كبيرة باللون الأسود والبيج.



وفي سياق آخر شاركت الفنانة لقاء الخميسي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ضد الكسر"، وهو بطولة نيللي كريم، محمد فراج، تارا عماد وآخرون إخراج أحمد خالد.

تحرص الفنانة لقاء الخميسي على التواصل الدائم مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشرت لقاء الخميسي صور جديدة لها أثناء عطلتها الصيفية،