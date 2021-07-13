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مجلس النواب اللبناني يستقبل رئيس اتحاد المحامين العرب

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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استقبل نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رجائي عطيه رئيس اتحاد المحامين العرب، نقيب المحامين في جمهورية مصر العربية، بحضور عمر زين الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، حيث جرى بحث للأوضاع العامة وشؤونًا متصلة بمطالب المحامين واستقلالية القضاء.

ونقل بيان لمجلس النواب اللبناني، تصريحات لنقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قال فيها: سعدت وتشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وما أعرفه عنه ونطلق عليه في جمهورية مصر العربية بأنه ضامن للبنان فحيثما يوجد الرئيس بري تزان الأمور.

وأضاف: لم أكن أتصور أنني أمام هذه الشخصية الفذة الآسرة المليئة بالعلم والمعرفة والتواضع والقدرة على البيان والإخلاص للبنان والمنطقة العربية بأسرها هذا ما وجدته بدولة الرئيس نبيه بري.

وتابع: تحادثنا مع دولته حول مشاكل المحامين في لبنان وحول ما يعانيه المحامون وما يطلبونه وبكل ما يتصل باستقلالية القضاء باعتباره الضمانة الأساسية للمحاماة والعدالة، فاستقلالية القضاء أوسع من استقلال القاضي لأن القاضي قد ينتزع استقلاله الذاتي رغمًا عن أنف الجميع لكنه يجب أن يعمل في إطار استقلالية القضاء.

وأردف: كما تحدثنا عن مشروعات القوانين الموجودة في المجلس النيابي المتصلة باستقلالية القضاء والمحامين، كما تحدثنا عن أوضاع المنطقة والأوضاع والمصاعب التي يعانيها لبنان منوها بموقف مصر بالرغم من كل ما تعانيه ومؤازرتها للبنان.

وختم نقيب المحامين تصريحاته قائلًا: خرجت من لقائي مع الرئيس نبيه بري ولدي إحساس عميق بالثقة بمستقبل لبنان ومستقبل العروبة ولن يضام العرب ولبنان طالما هناك الرئيس نبيه بري.

يشار إلى أن نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، شارك في يوم التضامن مع نقابة المحامين في بيروت أمس الإثنين، بناء على دعوة من النقابة.

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