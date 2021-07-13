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تفاصيل جولة محافظ الدقهلية في مركز ومدينة المطرية لدغم الاقتصاد المصري (صور)

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية داخل المنطقة الصناعية بالعصافرة تفقد خلالها عدد من المصانع (مصنع للملابس الجاهزه ومصنع للثلج ومصنع للاعلاف).


جاء ذلك، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الصناعه المصريه والتوسع في إنشاء المناطق الصناعيه وتطويرها لجذب المستثمرين وتشجيع الاستثمار لدعم الاقتصاد المصري وتطوير المنظومة الصحية لخدمة المواطنين وتطوير البحيرات وفي مقدمتها بحيرة المنزلة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأشاد محافظ الدقهلية خلال جولته بجودة المنتجات كما تفقد المرحلة الثانية للمنطقة الصناعيه علي مساحة 30 فدان ووجه بسرعة تخطيطها وترفيقها لطرحها للمستثمرين بالإضافة إلي تطوير المرحلة الأولي وانشاء سور وتزويدها بالأمن والكاميرات.


جاء ذلك خلال جولة " المحافظ " التفقدية لمركز ومدينة المطرية والتي شملت تفقد عدد من القطاعات المختلفة.
وأكد " مختار " علي أن الصناعة والانتاج هما قاطرة التنمية الحقيقة لدعم الاقتصاد الوطني ووضع مصر في اولي صفوف الدول العظمى.


كما تفقد " المحافظ " الوحدة الصحية بأولاد صبور والتي تضم وحدة تنظيم أسرة وعيادات تخصصية ومفرمه للتخلص من النفايات الخطره بلغت التكلفة الإنشائية للوحدة 15 مليون جنيه.


كما تفقد " مختار " استكمال انشاء الحزام الأمن حول بحيرة المنزلة والذي يبدأ من دمياط وينتهي بمحور 23 يوليو ببورسعيد لمنع أي تعديات عليها وتفقد أيضا عملية التطوير والتطهير الجارية بالبحيرة.


رافق "المحافظ " خلال جولته الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والنائب مجدي الامير والنائب احمد الحديدي أعضاء مجلس النواب والمحاسب نادر محي مدير عام التنمية الاقتصادية وشئون الاستثمار والمحاسب علاء عساسه رئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالعصافرة ومحمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية.
تفاصيل جولة محافظ الدقهلية في مركز ومدينة المطرية لدغم الاقتصاد المصري (صور)
تفاصيل جولة محافظ الدقهلية في مركز ومدينة المطرية لدغم الاقتصاد المصري (صور)
تفاصيل جولة محافظ الدقهلية في مركز ومدينة المطرية لدغم الاقتصاد المصري (صور)
تفاصيل جولة محافظ الدقهلية في مركز ومدينة المطرية لدغم الاقتصاد المصري (صور)
تفاصيل جولة محافظ الدقهلية في مركز ومدينة المطرية لدغم الاقتصاد المصري (صور)
تفاصيل جولة محافظ الدقهلية في مركز ومدينة المطرية لدغم الاقتصاد المصري (صور)
تفاصيل جولة محافظ الدقهلية في مركز ومدينة المطرية لدغم الاقتصاد المصري (صور)
تفاصيل جولة محافظ الدقهلية في مركز ومدينة المطرية لدغم الاقتصاد المصري (صور)
تفاصيل جولة محافظ الدقهلية في مركز ومدينة المطرية لدغم الاقتصاد المصري (صور)
تفاصيل جولة محافظ الدقهلية في مركز ومدينة المطرية لدغم الاقتصاد المصري (صور)

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