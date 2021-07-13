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القوى العاملة: مشروع "أضواء" يستهدف تعزيز حقوق العمال فى دول شمال إفريقيا

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مشروع أضواء يعد أحد المشروعات المهمة التي تنفذ فى الفترة الحالية، ويرجع ذلك إلى كونه مشروع إقليمى يستهدف النهوض بالعمل اللائق في مصر، وتونس، والمغرب، والجزائر، ومن ثم نشر ثقافة العمل اللائق، وتعزيز حقوق العمال في شمال إفريقيا.

جاء ذلك في كلمة الوزير في الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لمشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا بحضور إريك أوشلان؛ مدير فريق العمل اللائق لشمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا، وأعضاء اللجنة الاستشارية، ممثلى الوزارات والجهات الحكومية وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال.

وقال الوزير: إن المشروع يتكون من ثلاث مكونات أساسية لتحقيق التنمية على المستوى الاقليمى وضرورية لإحراز التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، حيث يرتكز المكون الأول على تحسين عملية جمع وتحليل البيانات واستخدامها في إصلاح السياسات الاقتصادية لتوجه نحو النمو الغنى بالوظائف، مشيرا إلي أن المكون الثاني يعمل على دعم التصديق على معايير العمل الدولية وانعكاسها على التشريعات الوطنية وتعزيز الوعى بهذه المعايير وضمان تطبيقها.

ولفت إلى أن المكون الثالث يهتم بتعميق إشراك القطاع الخاص نحو تحقيق العمل اللائق فى قطاع الاتصالات باعتباره أبرز القطاعات التى تتفاعل مع وظائف المستقبل، وكشف عن أن المشرع يمتاز بأنه يتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الشريكة بهدف دعم متخذى القرار، وضمان الامتثال الكامل لمعايير العمل الدولية من خلال تعزيز القدرات وإعداد الدراسات التشخيصية، إضافة الى تعزيز معرفة السلطات التشريعية والهيئات القضائية بمعايير العمل الدولية.

وأوضح أن المشرع قام خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد من الأنشطة المقرر استعراضها خلال اجتماع اليوم مشيدا بأحد الدراسات المهمة التي أطلقها المشروع بالتعاون مع الوزارة في ديسمبر 2020 تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة " التي تعكس واقع سوق العمل المصرى مع بناء تصور لمستقبل الوظائف في مصر، مع تقديم عدد من النتائج والتوصيات الرئيسية المهمة التي بدأت الوزارة بالفعل في تبنيها من خلال خطط العمل المستقبلية.

ومن جانبه، قدم ايريك أوشلان، الشكر لوزير القوى العاملة على حضوره أول اجتماع للجنة الاستشارية لمشروع النهوض بالعمل الناهض شمال أفريقيا "أضواء"، وعلى دعمه لأعمال هذا المشروع، مشيرا إلى أن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ينفذ عدد من مشروعات التنمية فيما يخص العمل اللائق، وعمل الأطفال، وفى مجال الحماية الاجتماعية وريادة الأعمال والتى تعد أحد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع.

وقال: إن مشروع "أضواء" يركز على مشاركة القطاع الخاص فى التنمية ويعمل مع العديد من الشركاء داخل وخارج مصر.

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