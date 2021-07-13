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ورشة عمل "بساط سحري" في مكتبة الإسكندرية

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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أعلنت مكتبة الإسكندرية من خلال متحف المخطوطات عن تنظيم ورشة عمل عبر الانترنت تحت عنوان "البساط السحري... قصص من عالم الخيال العربي" للطفل والنشء من سن 7 سنوات إلى 18 سنة، وذلك في الفترة من الخميس 15 يوليو إلى الأربعاء 15 سبتمبر.
يتم من خلال الورشة تعريف الأطفال والنشء بأبرز المخطوطات التي تناولت القصص الخيالية من التراث العربي، ويحضر كل طالب مرتين خلال أسبوعين يتم تحديدهم بناءً على الحجز. وبعد انتهاء الورشة يحصل الطالب على شهادة تفيد حضوره ورشة العمل.
للتسجيل والاشتراك من خلال الرابط التالي:
http:manuscriptsmuseum.bibalex.orgPresentationRegisterationPage.aspx?RegType=P&activityID=5063

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