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تعرف على "الكابل" الأشهر في عالم الأعمال في مصر (صور)

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:47 م
الدكتور صديق عفيفي وزوجته شاه شاكر
الدكتور صديق عفيفي وزوجته شاه شاكر
أحمد الشيخ
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عالم المشاهير مليء بالثنائيات الرومانسية الناجحة، منها ثنائيات بين الفنانين والرياضين، وهذه المرة الكابل من قطاع الأعمال، حيث التقطت مؤخرا مجموعة من الصور الرومانسية التي تجمع بين الزوجين  دكتور صديق عفيفي الرجل التربوي الشهير  رئيس جامعة النهضة بنى سويف ورئيس مركز ماس للاستشارات والتدريب  وسيدة الأعمال الشهيرة " شاه شاكر " رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والاستيراد والتصدير .

 

واستطاع الطرفين تحقيق النجاح علي المستوى العملي والعاطفي في نفس الوقت، حيث كونا علاقة أسرية عميقة دون أن يؤثر ذلك علي توسعاتهم وأعمالهم سواء في القطاع التربوى الذي يعمل به الدكتور صديق عفيفى       أو في مجال السياحة والعقارات والاستيراد والتصدير التى أثبتت به شاه شاكر نشاطها .

 

حيث اعلنت مؤخرا عن مجموعة من التوسعات التي تقوم بها سيدة الأعمال شاه شاكر  في مجال السياحة والعقارات في حين تألق دكتور عفيفى في عمله التربوى وإدارته لمجموعة من المؤسسات التربوية .

 

يذكر أن دكتور صديق عفيفي احتل عديد من المناصب في القطاع التربوي، فهو  رئيس جامعة النهضة ، بنى سويف، رئيس مركز ماس للاستشارات و التدريب، مؤسس و رئيس مجموعة مؤسسات طيبة التعليمية ( و تضم مدارس و معاهد عليا و جامعات ) .

- رئيس أكاديمية طيبة المتكاملة للعلوم بالمعادي والجيزة / مصر.

- رئيس المجلس العربي للأخلاق و المواطنة .

- مؤسس اتحاد أهالي جنوب الجيزة .

- رئيس مجلس إدارة معهد علوم الإدارة .

- نائب رئيس حزب الوفد و رئيس حكومة الظل الوفدية لمدة سنتين .

- أستاذ جامعى قدير في علوم الادارة وصل لأعلى المناصب في السلك الجامعى و تتلمذ على يديه مئات الألوف من الطلاب في مصر و الخارج

تعرف على "الكابل" الأشهر في عالم الأعمال في مصر (صور)
تعرف على "الكابل" الأشهر في عالم الأعمال في مصر (صور)
تعرف على "الكابل" الأشهر في عالم الأعمال في مصر (صور)
تعرف على "الكابل" الأشهر في عالم الأعمال في مصر (صور)
تعرف على "الكابل" الأشهر في عالم الأعمال في مصر (صور)
تعرف على "الكابل" الأشهر في عالم الأعمال في مصر (صور)
تعرف على "الكابل" الأشهر في عالم الأعمال في مصر (صور)
تعرف على "الكابل" الأشهر في عالم الأعمال في مصر (صور)

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علاقة عاطفية صديق عفيفي شاه شاكر جامعة النهضة

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