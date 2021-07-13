ريهام أيمن تخطف أنظار جمهورها بإطلالة مميزة عبر"إنستجرام"



شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها عدة صور جديدة لهعبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات عبر"إنستجرام".





وظهرت ريهام في الصور، وهي مرتدية فستان كت باللون الأحمر ،وحزام باللون الفضي وإكسسوار ملائم للإطلالة ، ووضعت مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.



يذكر أن ريهام أيمن، احتفلت بزفافها على الفنان شريف رمزي، عام 2014، وأثمر زواجهما عن ابنهما "رمزي"، وابنتهما "ليليا.