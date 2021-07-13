ميركل: ليس من الضروري فرض إلزامية التلقيح ضد كورونا في ألمانيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إنه ليس من الضروري فرض إلزامية التلقيح ضد فيروس كورونا في ألمانيا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن حملة التطعيم تسير إلى الأمام في ألمانيا.

وأضافت المستشارة الألمانية، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: بدأنا نقترب من الضوء في نهاية النفق المظلم".

وفي وقت سابق، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن السلالة البريطانية من فيروس كورونا أكثر خطورة على الشباب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، انتشار "سلالة الفيروس التاجي البريطانية في 41 دولة ومنطقة" في مختلف أنحاء العالم.