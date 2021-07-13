جلسة انتهت بـ" جثة مذبوحة".. حكاية شاب قتل صديقه في الحي الراقي

جلسة كيف جمعت صديقين داخل شقة سكنية كانت الفصل الأخير لحياة أحدهما، بحي الدقي وسط محافظة الجيزة.





جلس الصديقين لتناول المواد المخدرة وخاصة مخدر " البودر"، لينتهي الأمر بقتل أحدهما بطريقة مأساوية على يد صديقه.







تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بنطاق القسم.





اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبها.







وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد هاني شعراوي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم محمد أبوزيد وكيل الفرقة.







تحريات العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، توصلت إلى أنه أثناء تعاطي صديقين للمخدات وتحديدا الإستروكس والبودر، وقع خلافًا بينهما تطور إلى مشاجرة استل على إثرها أحدهما سكينا لينهي حياة صديقه بجرح ذبحي في الرقبة.







عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية برئاسة الرائد عمرو مصطفى والرائد محمد وحيد معاوني مباحث القسم، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



