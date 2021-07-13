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جلسة التصوير الصباحية لصناع فيلم THE FRENCH DISPATCH بكان السينمائي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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جلسة التصوير الصباحية لصناع فيلم THE FRENCH DISPATCH بكان السينمائي


افتتح أمس نجوم وصناع فيلم THE FRENCH DISPATCH بمهرجان كان السينمائي الدولي بيومه السابع ضمن فعاليات دورته الـ 74.

ونقلت الصفحة الرسمية للمهرجان لقطات رسمية من وصول صناع الفيلم للسجادة الحمراء لافتتاح العرض الخاص للفيلم.

وضمن فعاليات اليوم الثلاثاء، ثامن أيام المهرجان، أقيمت جلسة تصوير صباحية لصناع الفيلم، شاركو بها بالكامل.

وكان ضمن الحاضرين نجم الفيلم الشاب تيموثي شالميت ومخرجه ويز انديرسون.
جلسة التصوير الصباحية لصناع فيلم THE FRENCH DISPATCH بكان السينمائي
جلسة التصوير الصباحية لصناع فيلم THE FRENCH DISPATCH بكان السينمائي
جلسة التصوير الصباحية لصناع فيلم THE FRENCH DISPATCH بكان السينمائي
جلسة التصوير الصباحية لصناع فيلم THE FRENCH DISPATCH بكان السينمائي

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