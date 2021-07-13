مواطنون يشيدون بتيسير إجراءات تراخيص السيارات بمرور فيصل





أشاد عدد من المواطنين المترددين على وحدة مرور فيصل، بسرعة إنجاز الخدمات الموجهة لهم، بفضل آداء رجال وزارة الداخلية، بالوحدة، في القيام بمهامهم على أكمل وجه في سبيل راحة المواطنين وقضاء مصالحهم والتيسير لهم في كل الإجراءات.





وخصص المواطنين الشكر للمقدم أحمد هاشم، رئيس وحدة مرور فيصل، على التسهيلات والتعاون المقدم من جهته للمواطنين، وأيضا النقيب محمد صلاح، رئيس تراخيص فيصل، لتقديمه خدمة إنهاء تراخيص السيارات والقيادة على أعلى مستوى وفي أقل وقت.