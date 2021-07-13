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دوين جونسون ينشر صورة من كواليس تصوير Black Adam

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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دوين جونسون ينشر صورة من كواليس تصوير Black Adam

شارك النجم الكبير دوين جونسون متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام، صورة جديدة من كواليس تصوير فيلم black adam.

ونقلت ديلي ميل، الصورة التي ظهر بها الصخرة، مرتديا لزي البطل الخارق من عالم أبطال القصص المصورة التابع لـ DC
وتعتبر شخصية BLACK ADAM واحدة من الشخصيات التي تظهر ضمن أحداث أفلام "شزام".

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