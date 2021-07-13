درة تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"











تحرص الفنانة درة على التواصل الدائم مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









ونشرت درة صور لها أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وظهرت درة وهي مرتديه فستان باللون البنفسجي ونسقت مع إطلالتها مكياجاً بالألوان الهادئة.







يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة هو مسلسل " بين السماء والأرض"، وشاركها البطولة الفنان هاني سلامة وأحمد بدير والفنانة سوسن بدر ونجلاء بدر، إخراج ماندو العدل.