فرنسا: لدينا الوسائل المطلوبة للتصدي للموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا

أكدت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن لديها الوسائل المطلوبة للتصدي للموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستستثمر في زيادة إنتاج لقاحات فيروس كورونا في أفريقيا وذلك بهدف سد الفجوة في توافر الجرعات بين الدول الأفريقية والغربية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، قال ماكرون اليوم الجمعة: إن أفريقيا تمثل نحو 20 في المئة من حجم الطلب على اللقاحات لكنها تقدم واحدًا في المئة فقط من حجم الإنتاج.

وأضاف: "كيف نزيد إنتاج اللقاحات في القارة الأفريقية؟.. في هذا الصدد، ستكون لدينا عصر اليوم استراتيجية استثمارية لمساعدة هذه الصناعات على زيادة الإنتاج وبسرعة كبيرة".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن هناك بالفعل شراكة بين فرنسا ومعهد بيوفاك في جنوب أفريقيا، منوهًا أن باريس ستطلق قريبًا مشروعًا مع شركة أسبن لإنتاج الأدوية في جنوب أفريقيا.