إنقاذ رئيس مباحث 15 مايو وعدد من رجال الشرطة أثناء معاينة حادث اشتعال سيارة وقود

أنقذت العناية الإلهية عدد من رجال الشرطة بينهم المقدم أحمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو وعدد من معاونيه بعدما اصطدمت سيارة بموقع حادث أحتراق سيارة مواد بترولية أثناء معاينتهم.



كشفت المعاينة التي أجراها رجال الشرطة تفاصيل انفجار سيارة نقل مواد بترولية بطريق الأوتوستراد، بدائرة قسم شرطة 15مايو، اذ تبين اصطدامها بسيارة اخري محملة بالزلط، مما اسفر عن وقوع الحادث وانفجارها.





ونشب حريق داخل سيارة نقل محملة بالوقود بعد اصطدامها بتريلا محملة بالزلط بمحور الأوتوستراد أسفل الدائرى الأوسطى.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى سيارة نقل محملة بالوقود بطريق الاوستراد، وعلى الفور بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق ويكافح رجال الإطفاء لاخمادة، ونجحوا في اخماد النيران.