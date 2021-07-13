حبس المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية حبس 5 متهمين بالإتجار بالمواد المخدرة بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كانت البداية عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة مستقلين سيارة " قيادة وملك أحدهم"، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.



ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وضبط مرتكبيها.