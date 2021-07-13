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انتهاء تصوير فيلم "ليلة العيد"

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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انتهى صناع فيلم ليله العيد من تصوير آخر مشاهد العمل خلال الأيام الماضية، للالتحاق بموسم عيد الأضحى، والعمل يناقش قضايا المرأة في المجتمع.



فيلم ليله العيد تأليف أحمد عبد الله، وبطولة يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنا، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل حرب أهلية التى تم عرضه في دراما رمضان الماضي وشاركها في البطوله اروى جوده، باسل الخياط، محمود حجازي، مايان السيد، جميلة عوض، إخراج سامح عبد العزيز.

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