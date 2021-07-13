سيدة قطار المنوفية: حررت محضر بشهادة سيدتين ضد الكمسري.. واحزنني بكاء الطفلة





لطالما اعتبرت الشهامة، والمروءة، من الأخلاق النبيلة التي يتميز بها الرجال، ما يفترض حرص هؤلاء على الاعتناء بالمرأة ومعاملتها بلطف وحذر شديدين.



ورغم أن الافتراض القديم ينص على ضرورة دعم الرجال للجنس اللطيف في تنفيذ كل الأمور، إلا أن الأمر لم يعد كذلك في العصر الحديث



وهذا ماحدث جاليا في موقف المحاميه هناء زكي قنديل سيدة قطار المنوفية حيث قالت إنها تحركت لمساعدة المواطن الذي تم صفعه من كمسري بقطار (منوف - طنطا) بعد أن سيطرت عليها مشاعر الأمومة تجاه ابنة المواطن، والتي كانت تبكى وتصرخ مرتعبة بعد صفع أبيها أمامها بسبب عدم قدرته على دفع قيمة التذكرة.



واضافت قنديل إنها حررت محضرًا ضد الكمسري في مركز شبين الكوم وأنها اصطحبت سيدتين للشهادة معها في قسم الشرطة لحفظ حق الرجل المُعتدى عليه، ليعاقب كل مَن تسوِّل له نفسه ما فعله هذا الكمسري وصفع شخص كل ذنبه أنه لا يملك ثمن التذكرة ولتعنته في عدم أخذ الأجرة منها.



وأكدت علي أن الكمسري كان برفقته أحد الأشخاص وهو مَن اعتدى على المواطن بالضرب وأهانه أمام ابنته وفق رواية جميع الموجودين بالقطار.وغريزة الامومه حكتني واحزنني بكاء الطفلة.



وأوضحت أن الراكب والد الطفلة كان من المفترض أن ينزل محطة قطار منوف، ولكنه لم يستطيع، فقرر النزول في محطة الحامول، ولكن بسبب الواقعة حاول النزول في محطة قبلها لعدم قدرته المالية، ولكن الكمسري تعامل معه بطريقة سيئة جدًا ورفض نزوله، مؤكدة أنه فور وصولها محطة شبين الكوم أبلغت قسم شرطة المحطة بالواقعة، وسلمت لهم فيديو الواقعة قبل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت سيطرت حالة من الغضب على الألاف من رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك محافظة المنوفية، عقب تداول فيديو وثقته سيدة، لضرب "كمسري" قطار القاهرة_طنطا، لمواطن أثناء المرور بمحطة منوف والمتجه إلى مدينة شبين الكوم لعدم إمتلاكه تذكرة القطار.



ولم تشفع دموع الطفلة للكمسري، ودخلت في حالة بكاء هيستيري بعد أن شاهدت والدها يُصفع أمامها لعدم امتلاكه ثمن التذكرة.



وأوجع المشهد قلوب كل الركاب المتواجدين، الأمر الذي جعل السيدات قبل الرجال يتدخلوا للدفاع عن المواطن الذي تعرض للصف على يد كمسري مارس البلطجة بدلًا من عمله، وقاموا بتقديم فلوس للكمسري لحل المشكلة، لكن رفض الكمسري تحصيل الفلوس وتصدي للأب والطفلة لمنعهم من نزول القطار.







واعلنت السيدة إنها سترفع الفيديو لوزير النقل والمواصلات، الأمر الذي لم يلتف له الكمسري، وطلب من السيدة رفعه مشيرًا لعدم خوفه أو إهتمامه بالأمر.