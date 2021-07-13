Advertisements

أستاذ استثمار يكشف أهمية مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% (فيديو)

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن إطلاق البنك المركزي المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري رسميًا بفائدة 3%، لها أكثر من بعد أولها وأهمها البعد الاجتماعي، فمن المهم توفير وحدات سكنية في متناول محدودي ومتوسطي الدخل.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن تلبية الدولة لاحتياجات الفئات محدودي ومتوسطي الدخل سيكون له انعكاس على الوضع الداخلي وتحقيق المزيد من الاستقرار والهدوء داخل المجتمع، موضحًا أن البعد الثاني هو التنموي، لافتًا إلى أن الدولة تبذل جهدا كبيرا في إطار توفير المزيد من الوحدات السكنية مع الوضع في الاعتبار أن قطاع الاسكان والبناء من أكثر القطاعات التي تولد مزيد من فرص العمل وتحدث انتعاش اقتصادي، وترفع معدل النمو الاقتصادي.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن فائدة 3% بهذه المبادرة تعتبر الطرح الأول من التمويل طويل الأجل، مؤكدًا أنه كان من المهم أن تكون المبادرة طويلة الأجل إلى 30 عاما بما يعطي مزيد من الثقة في القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي ككل، مشددًا على أن المبادرة جاءت في توقيت هام للغاية.

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 7 ساعات

"حضرتك تافه"..لقاء الخميسي تُهاجم بيومي فؤاد والجمهور

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ ساعتين و 25 دقيقة

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يحسم موقف نجم الفريق من الأحتراف

منذ ساعة و 20 دقيقة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 19 ساعة

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ ساعة الا ربع

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

03:34 م

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

02:48 م

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

12:30 م

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

09:23 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام