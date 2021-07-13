أستاذ استثمار يكشف أهمية مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% (فيديو)

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن إطلاق البنك المركزي المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري رسميًا بفائدة 3%، لها أكثر من بعد أولها وأهمها البعد الاجتماعي، فمن المهم توفير وحدات سكنية في متناول محدودي ومتوسطي الدخل.





وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن تلبية الدولة لاحتياجات الفئات محدودي ومتوسطي الدخل سيكون له انعكاس على الوضع الداخلي وتحقيق المزيد من الاستقرار والهدوء داخل المجتمع، موضحًا أن البعد الثاني هو التنموي، لافتًا إلى أن الدولة تبذل جهدا كبيرا في إطار توفير المزيد من الوحدات السكنية مع الوضع في الاعتبار أن قطاع الاسكان والبناء من أكثر القطاعات التي تولد مزيد من فرص العمل وتحدث انتعاش اقتصادي، وترفع معدل النمو الاقتصادي.



