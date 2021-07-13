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وزير الدفاع يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره الصربي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيد الدكتور نيبوشا ستيفانوفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وذلك على هامش عقد الاجتماع الثالث عشر للجنة التعاون العسكري المصرية الصربية بالقاهرة، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.



وتناول اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كما تم توقيع بروتوكول تعاون فى المجال العسكرى بين الجانبين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية صربيا، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

من جانبه أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير دفاع جمهورية صربيا بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والملحق العسكرى لجمهورية صربيا بالقاهرة.

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