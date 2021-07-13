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166 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 03:29 م
إيران
إيران
وكالات
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رصدت وزارة الصحة في إيران، اليوم الثلاثاء، 166 حالة وفاة و22750 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو 3417000 ألف حالة.

 

ووفقًا للعلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلام الطبي، ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 86207.

 

وأشارت الصحة الإيرانية، إلى أن 3866 من المصابين في حالة حرجة.

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