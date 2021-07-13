3 تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. مفاجأة بشأن الجمعة

وجه مسئولي هيئة الأرصاد الجوية عدد من التحذيرات للمصريين بشأن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، في ظل إرتفاع درجات الحرارة المستمرة التي تعاني من البلاد حاليا.



الأربعاء.. طقس حار ورطوبة

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد



وأضاف الخبراء، وفقا للموقع الرسمي للهيئة، أن الطقس ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.





وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تبلغ 80%، وعلى السواحل الشمالية الغربية 90%، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 90%، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55%.





تحذيرات من التعرض للشمس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع نسب الرطوبة بقيم تتراوح من "2الى 4" درجات، مما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة.





وأوضحت الهيئة، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بدرجات الحرارة، فضلا عن نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة من اليوم يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.



إرتفاع في الحرارة من يوم الجمعة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبل 16 يوليو، تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود بداية من الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.





وحسب خبراء الأرصاد، فالموجة الحارة التي نشهدها الآن بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي على معظم مناطق الجمهورية، والذي يعمل على رفع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة، مما يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم.