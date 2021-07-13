Advertisements

3 تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. مفاجأة بشأن الجمعة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمد العطار
Advertisements
وجه مسئولي هيئة الأرصاد الجوية عدد من التحذيرات للمصريين بشأن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، في ظل إرتفاع درجات الحرارة المستمرة التي تعاني من البلاد حاليا.

الأربعاء.. طقس حار ورطوبة
ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأضاف الخبراء، وفقا للموقع الرسمي للهيئة، أن الطقس ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تبلغ 80%، وعلى السواحل الشمالية الغربية 90%، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 90%، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55%.


تحذيرات من التعرض للشمس
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع نسب الرطوبة بقيم تتراوح من "2الى 4" درجات، مما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة.


وأوضحت الهيئة، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بدرجات الحرارة، فضلا عن نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة من اليوم يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

إرتفاع في الحرارة من يوم الجمعة
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبل 16 يوليو، تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود بداية من الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.


وحسب خبراء الأرصاد، فالموجة الحارة التي نشهدها الآن بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي على معظم مناطق الجمهورية، والذي يعمل على رفع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة، مما يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة الطقس اليوم الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ 42 دقيقة

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 7 ساعات

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف نجم الفريق من الأحتراف

منذ ساعة و 16 دقيقة

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

03:34 م

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

02:48 م

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

12:30 م

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

09:23 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام