المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

اعترافات مثيرة ادلى بها المتهم بقتل زوجته وتمزيق جسدها بـ" زجاجة خمر"، مكسورة، بمنطقة أرض اللواء، وسط الجيزة، وقال خلال التحقيقات أن زوجته متعددة العلاقات غير الشرعية، ومنذ حوالي عام كانت تعمل كـ" ممرضة"، بإحدى المستشفيات الخاصة، وارتبطت بعلاقة غير شرعية بفرد أمن بالمستشفى حينها.







وأضاف المتهم خلال التحقيقات التي أجريت معه، أنه لدى معرفته الأمر، ومواجهته زوجته أنكرت، واعدة إياه، بعدم ذهابها إلى المستشفى مرة أخرى.







وأشار المتهم أن زوجته عملت بعدها خادمة لدى رجل سعودي الجنسية، وارتبطت بعلاقة غير شرعية بالسائق الذي يعمل لديه، وكانت تراسله خلال هاتف محمول اخفته داخل الشقة لعدم كشف أمرها.







مساء يوم الجريمة، جلس الزوجين لتناول المواد المخدرة والخمور، داخل شقتهما بمنطقة أرض اللواء، وأثناء ذلك، تلاحظ للزوج وجود هاتف محمول، مخبأ داخل الغرفة.







حاول الزوج معرفة صاحب الهاتف المحمول، أو سبب شرائها له دون علمه وإخفائه.. " الموبايل ده بتاع مين، وبتكلمي مين عليه".





سرعان ما وقعت مشادة كلامية بين الزوجين، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الزوج بضرب الضحية على رأسها بـ" زجاجات الخمور"، ومن ثم طعنها بجسدها عدة طعنات بالزجاج المكسور، وفر هاربا.







التحريات أشارت إلى أن جيران الضحية هم من اكتشفوا الجريمة، وأبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور وفرضت طوقا أمنيا بمحيط الجريمة، موضحة أن المتهم مدمن مواد مخدرة وخاصة " البرشام"، وزوجته معتادة تناول الخمور.









تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، مفاده بوقوع جريمة قتل بمنطقة أرض اللواء بنطاق القسم.







انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد هاني الشعراوي مفتش مباحث فرقة الوسط، والمقدم محمد أبو زيد وكيل الفرقة، للوقوف على ملابسات الواقعة.







وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مشاجرة بين رجل وزوجته، بسبب شكه في سلوكها، قام على إثرها الأول بقتل الأخيرة بزجاجة مكسورة وفر هاربا.







وتمكنت القوات بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة من تحديد مكان هروب الجاني، والقبض عليه، واقتياده إلى ديوان القسم وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.