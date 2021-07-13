مقتل قائد ميداني لحركة طالبان بأفغانستان

قتل قيادي عسكري آخر في حركة "طالبان" جراء عملية أمنية بشرق أفغانستان، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء.

ونشرت وزارة الداخلية الأفغانية، بيانًا على حسابها في "تويتر"، قالت فيها إن قوات الأمن والدفاع الوطني نفذت "عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة موسى خيل بمحافظة خوست، مما أسفر عن مقتل 30 من أعضاء المجموعة المسلحة، من بينهم القائد البارز في حركة "طالبان" الملقب "بادشاه".

وأضاف البيان، أن العملية خلفت أيضاً إصابة 18 مسلحاً بجروح.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل قيادي كبير في حركة "طالبان" يدعى عزيز رحمن، في غارة جوية لقوات الأمن نفذت في منطقة ألينغار بولاية لغمان بشرق البلاد.

وقالت السلطات الأفغانية، إنها قضت على قاري شاغاسي، رئيس الاستخبارات في حركة "طالبان" في عملية أمنية بولاية لوغار.