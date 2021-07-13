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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 13-7-2021

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
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واصل سعر الدرهم الإماراتى استقراره اليوم الثلاثاء الموافق 13-7-2021، أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات البنوك الصباحية، مسجلا فى البنك المركزى المصرى سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
4.22 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.


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