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محافظ الشرقية يفتتح قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بقرية الزرزورية

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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افتتح الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بقرية الزرزورية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير والمقام بالجهود الذاتية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وذلك؛ لإستقبال المزيد من الحالات المرضية وتقديم جلسات علاج طبيعي للرجال والنساء والأطفال وذوي الهمم، ويأتي ذلك فى ضوء إهتمام الدولة بتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقى الخدمات الطبية.

قدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة عرض تفصيلي عن قسم العلاج الطبيعي الجديد والمقام بتكلفة 100 ألف جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني حيث تمت الإشارة إلى أن القسم يتكون من غرفتين للكبار والأطفال ومزود بأجهزة (تنبيه العضلات - تقليل الألم - موجات صوتيه علاجيه - تسخين حراري - مساج كهربي) وذلك لتقديم رعاية علاجية مميزة للمرضي.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تحرص على توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة التى تقدم الخدمات للمواطنين، والإرتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحى طبقًا للإمكانات المتاحة،مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدنى لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات والوحدات الصحية لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

أوصى محافظ الشرقية إدارة وحده طب الأسره والعاملين بها من أطباء وأطقم تمريض بحسن استقبال المرضى والمترددين عليها والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم.

شارك في الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والأستاذ حمدي نصر رئيس مركز ومدينة ابو كبير وعدد من اعضاء مجلس النواب.

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ممدوح غراب محافظة الشرقية محافظ الشرقية

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